Anziana in carrozzina derubata da due uomini

GUASTALLA

È stata avvicinata da due uomini, a lei sconosciuti, che le hanno chiesto informazioni per poter raggiungere l’ospedale. Ma di recarsi alla struttura sanitaria, i due individui non ne avevano alcun bisogno. Era infatti un pretesto per poter distrarre la vittima di turno, alla quale rubare il portafoglio dalla borsetta.

È accaduto in pieno centro a Guastalla, in viale don Minzoni, non distante dalla stazione ferroviaria e dal terminal degli autobus, dove già in passato si sono verificati altri simili episodi. Stavolta i malviventi se la sono presa con una donna settantenne disabile, che si sposta in carrozzina. Stava rientrando a casa da un negozio, dove si era recata a fare spesa.

Poco dopo mezzogiorno, venerdì, ha ricevuto la richiesta di informazioni dai due sconosciuti, a quanto pare dalle intenzioni furtive. Solo poco dopo la vittima si è accorta dell’ammanco del portafoglio. A quel punto, in stato confusionale, è stata colta da un lieve malore.

E così, all’arrivo dei carabinieri per poter raccogliere i primi dati utili ad avviare le ricerche dei ladri, sul posto è stata fatta arrivare anche un’ambulanza per prestare i primi soccorsi alla pensionata. Per fortuna in breve tempo si è ripresa e per lei non è stato necessario il trasporto in ospedale. Resta comunque una situazione critica, soprattutto per donne e persone anziane, già altre volte avvicinate in centro a Guastalla a scopo di furto, truffa e perfino di rapina con il ricorso alla violenza.

Antonio Lecci