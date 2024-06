Appuntamenti ’Tra cielo e terra’. Si parte giovedì con Pinocchio

Si librerà da giugno a novembre la rassegna "Tra Cielo e Terra", ciclo di conferenze a tema storico, naturalistico, scientifico e letterario, ideata da oltre un decennio dall’associazione Culturale "La Compagnia di Gnomo Mentino", in collaborazione col Centro Turistico Valbonella e col patrocinio e il contributo del Comune di Bagno di Romagna. In locandina 10 conferenze, di cui 9 in cattedra a Palazzo del Capitano, a Bagno, e una al Centro Turistico di Valbonella (6 settembre, relatore Alessandro Di Battista), tutte con inizio alle 21. Esordio giovedì con "Le avventure di Pinocchio", con il Live Quartet e gli interventi di Roberto Greggi e Gianni Rossi. Poi l’11 luglio, Willy Guasti parlerà su "Dinosauri d’Italia", mentre il 18 luglio Lorenzo Rossi terrà una relazione su "Animali fantastici, perché cercarli? Il 1° agosto Michele Moretti sarà relatore su "Evoluzione alimentare: un viaggio sul rapporto che abbiamo col cibo, poi il 22 agosto Filippo Pugliese parlerà su "Per le vie del mondo, sui sentieri dell’umanità". Venerdì 6 settembre Alessandro Di Battista terra un conferenza su "Scomode verità: dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza", poi il 18 settembre "Il culto della madre terra nei popoli antichi" sarà focalizzato dalla conferenza di Riccardo Manzini. Il 3 ottobre Andrea Boscherini relazionerà su "Convivere con il lupo: conoscerlo per imparare a rispettarlo", mentre il 24 ottobre avrà luogo una conferenza a più voci con gli interventi di Daniele Biella, Davide Domenichini, Gianluca Mambelli, Gianni Rosi, Giovanni Succi, che parleranno su "Le meraviglie della Nuova Zelanda". Giovedì 7 novembre, ultima conferenza della rassegna Tra Cielo e Terra 2024" con l’intervento di Loretta Gentili e Maurizio Rossi sul tema "Camminando sulle strade del Che: viaggio in Bolivia". Per Info: http://tracieloeterra.gnomomentino.it; Gianni Rossi Divulgazione (347/0859371); Ufficio Iat, Bagno (0543/911046). Gilberto Mosconi