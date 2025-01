Associazione nazionale carabinieri, in riviera oltre duecento affiliati

L’associazione nazionale carabinieri di Cesenatico conta oltre duecento affiliati tra carabinieri in congedo, simpatizzanti, benemerite, uomini e donne che hanno un legame di parentela con persone che svolgono od abbiano svolto servizio, a vario titolo presso l’Arma dei carabinieri. A questa sezione vi aderiscono non solo i residenti di Cesenatico, ma anche molti provenienti dai territori dei comuni di Savignano sul Rubicone, Gambettola, San Mauro Pascoli, Gatteo, Longiano, Sogliano, Montiano, Borghi e Roncofreddo. In pratica i volontari occupano lo stesso territorio di competenza della Compagnia dei carabinieri di Cesenatico. L’Anc di Cesenatico ha sede in viale De Amicis, presso l’edificio della torre dell’acquedotto, dove organizza iniziative di volontariato.