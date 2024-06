Atletica Endas Giovani speranze crescono

Fine settimana da protagonisti per i tesserati dell’atletica Endas Cesena, che hanno fatto il pieno di soddisfazioni nell’ambito degli eventi che li hanno visti protagonisti a Parma, in due diversi eventi. La città emiliana ha prima di tutto ospitato la finale regionale dei campionati di società della categoria ragazzi (riservata ai nati ne 2011/2012). L’Endas, che si presentava con l’ottavo posto ottenuto alle selezioni, sotto la pioggia è riuscita a scalare due posizioni in classifica guadagnandosi la sesta piazza. A portare punti importanti sono state due vittorie, quella di Francesco Cucchi nella marcia e quella Tommy Buzzoni Corrente nel vortex; nella stessa gara è arrivata anche una medaglia di bronzo per Ayon Rahaman. Nei 60 metri di corsa Davide Domeniconi ha fermato il cronometro a 8.86 posizionandosi decimo e Lorenzo Di Nanno ha chiuso al 24° posto con 9.69. Lo stesso Domeniconi si è poi guadagnato il settimo posto sui 1000 mt con il tempo 3.13.40 precedendo il compagno di squadra Leonardo Neri (3.22.60). Doppio record personale per i saltatori in alto Ayon Rahaman (6°) e Matteo Leone (8°) che hanno superato entrambi la quota 1.39m migliorandosi di ben 12 cm. La gara del salto in lungo ha registrato invece 3.84m di Francesco Cucchi (19°) e 3.67m (24°) di Tommaso Mordenti, mentre nel peso Tommy Buzzoni Corrente ha chiuso al 9° posto con 10.70m e Lorenzo Di Nanno al 22° con 5.21m. Decimo posto infine per la staffetta 4X100 (Caprelli-Sintini-Mordenti-Pipitone) che ha portato il testimone al traguardo in 1.02.43. Sempre a Parma è andato in scena anche il trofeo Pratizzoli: una rappresentativa regionale della categoria cadetti che chiude la prima parte della stagione agonistica all’aperto anticipando l’appuntamento dei campionati Italiani e per Regioni in programma a Caorle a inizio ottobre. Sono stati quattro gli atleti endassini ad essere convocati: Virginia Mangani e Giovanni Orlandi negli 80 metri e 4x100, Lorenzo Mazzoni nel triplo e Maddalena Rossi nei 1000 metri. Il divertimento e lo spirito di squadra hanno fatto da cornice a 4 bellissime prestazioni che entrano a far parte dell’albo d’oro della società. "Con questa giornata - commenta la presidente Barbara Valdifiori - chiudiamo con soddisfazione la prima parte della stagione agonistica su pista giovanile. I sorrisi dei ragazzi ci rendono orgogliosi del lavoro che facciamo ogni giorno in campo e ci danno la spinta per continuare in questa direzione. Gli interventi del cantiere che è stato posizionato nella struttura sono cominciati e nonostante i disagi a cui dovremo far fronte siamo certi che affronteremo i mesi a venire con la stessa passione che ci contraddistingue. Ringraziamo sin da ora i campi romagnoli che ci accoglieranno e che esattamente come un anno fa, ai tempi dell’alluvione, ci hanno dimostrato solidarietà".

Luca Ravaglia