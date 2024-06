Atletica leggera Cesena medaglia d’argento

I fatti valgono più di mille parole: scuola e sport non sono in contrapposizione, ma rappresentano i due lati della stessa, virtuosa, medaglia. Quella della crescita sana e corroborante delle nuove generazioni. Chi cerca dimostrazioni concrete, chieda agli alunni del ‘Pascal-Comandini’, che sono appena rientrati da Pescara con al collo la medaglia d’argento conquistata ai campionati studenteschi nazionali. "Arrivare secondi in Italia è stato un traguardo mai raggiunto prima per noi – ha commentato euforica Annalisa Baraghini, a nome di tutti gli insegnanti di scienze motorie dei due istituti superiori cesenati che in questi mesi hanno sostenuto i ragazzi durante gli allenamenti – e che non è arrivato per caso. Siamo andati a giocarci il titolo di squadra dopo aver vinto la selezione regionale e una volta arrivati in Abruzzo siamo riusciti ad alzare ulteriormente l’asticella di un percorso di crescita da applausi. Anche perché tutti i nostri campioni sono anche validi studenti e grandi persone".

A gareggiare sono stati Giovanni Tentoni nei 100 metri (sesto assoluto), Giacomo Sintoni nei mille metri (35esimo), Alessandro Ghinea negli ostacoli (26esimo), Daniele Shani nel salto in alto (quattordicesimo), Alessandro Gozzi nel salto in lungo (diciannovesimo) e Lorenzo Shani nel getto del peso (settimo). A impreziosire il tutto è arrivato poi il terzo posto nella staffetta 4x100, chiusa in 44 secondi e 78 centesimi da Ghinea, Gozzi, Lorenzo Shani e Tentoni. "La nostra grande prova – ha aggiunto Annalisa Baraghini – ci ha permesso anche di regalare all’Emilia Romagna la vittoria nel Trofeo delle Regioni, caratterizzato dalla somma dei punteggi delle squadre di ogni area geografica. Tutti i ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione sono atleti iscritti ai vari sodalizi del territorio, compresa l’Atletica Endas di Cesena. Alla loro già robustissima preparazione, abbiamo aggiunto allenamenti congiunti organizzati a scuola, che hanno avuto il pregio di cementificare il gruppo". In pista ci si aiuta tutti, come hanno dimostrato gli stessi atleti cesenati, che durante le finali si sono volentieri avvicinati ai più giovani studenti delle scuole medie, anche loro a caccia di medaglie, fornendo consigli e indicazioni. "Tutti hanno dimostrato grande maturità e organizzazione, facendosi sempre trovare pronti a ogni appuntamento. Festeggiamo e ci godiamo il momento, ma alziamo anche lo sguardo verso il cielo. Questo secondo posto nazionale è per Daniele Faggi, storico insegnante di educazione fisica venuto a mancare troppo presto nei mesi scorsi. Nessuno di noi lo dimenticherà mai".

Luca Ravaglia