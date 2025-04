Pastasciutta antifascista. Un centinaio a tavola con sindaci e volontari

La ‘Pastasciutta antifascista’ l’ha fatta da protagonista a San Mauro Pascoli per l’80° anniversario della Liberazione celebrato ieri mattina. Alle 10 c’è stato il concerto del complesso bandistico Amici della Musica di San Mauro Pascoli. Poi gli interventi del sindaco Moris Guidi e Carlo Sarpieri di Anpi Rubicone. E’ seguito il corteo fino alla Chiesa della Madonna dell’Acqua per la deposizione di una corona in memoria dei Caduti in guerra. Alle 11.15 partenza della "Biciclettata della Libertà" e alle 12.30, il pranzo a base di "Pastasciutta Antifascista". I volontari del centro sociale hanno ospitato oltre 100 persone e hanno cotto 12 chilogrammi di tagliatelle al ragù e 10 chilogrammi di strozzapreti agli stridoli. Prima del pranzo tutti in piedi a cantare "Bella Ciao". Dice il sindaco Moris Guidi: "Abbiamo deciso di arricchire le celebrazioni del 25 aprile con la ‘Biciclettata della Libertà’ per ricordare l’importanza di questo mezzo nella lotta per la Resistenza. Un modo per onorare il passato e pedalare insieme a tutta la comunità verso un futuro condiviso di libertà e speranza". Poi il pranzo con la ‘Pastasciutta Antifascista’ al Centro sociale I Sempra Zovan rievocando la famosa pastasciutta dei Fratelli Cervi. Anche se a San Mauro, grazie al lavoro di tante volontarie tra cui l’ex sindaca Luciana Garbuglia e le azdore del Centro Sociale, la pasta è stata rivisitata a base di tagliatelle al ragù e strozzapreti al sugo di stridoli.

I festeggiamenti programmati per oggi sono stati rinviati a domani a causa del lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Si terrà così domani a Villa Torlonia l’evento "Che Pace, la sera! - 1945-2025, una piccola festa del teatro per gli 80 anni di Libertà". Sul palco ci saranno Denis Campitelli, Annalisa Teodorani e Roberto Mercadini, con la musica di Ciuma & Adele. Al termine aperitivo. Prenderanno parte all’evento anche il sindaco Moris Guidi e l’assessora regionale alla Cultura Gessica Allegni. L’ingresso e l’aperitivo sono gratuiti e aperti a tutti.