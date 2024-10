Barriere architettoniche, un piano per eliminarle

Abbattere le barriere architettoniche. L’amministrazione comunale di San Mauro Pascoli propone un questionario per la redazione del Piano per la eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) su tutto il territorio comunale compresa la frazione della località turistica di San Mauro Mare. C’è tempo fino al 31 gennaio 2025 per dare il proprio contributo. L’Amministrazione ha affidato il servizio di redigere un progetto per Peba, che è cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, e che ha come obiettivo il rilevamento, la progettazione e la pianificazione di interventi per rendere la città sempre più accessibile per tutti i cittadini e, in questo caso soprattutto per le categorie dei più deboli e più fragili che per tanti motivi non riescono ad accedere a uffici, case, strutture sanitarie, marciapiedi e altro a causa di barriere quali scalini e cordoli di separazione fra strada e marciapiedi. Ha detto Morsi Guidi, sindaco di San Mauro Pascoli che già durante la campagna elettorale della primavera scorsa aveva fatto dell’abbattimento delle barriere architettoniche su tutto il territorio comunale una delle sue prioprità se fosse stato eletto: "Si tratta di uno studio ampio e strutturato, che chiuderà il suo iter progettuale nel 2025 con l’approvazione finale del Piano stesso. Fino a venerdì 31 gennaio prossimo, i cittadini, compilando, in forma del tutto anonima, il questionario online collaboreranno nella redazione della base conoscitiva di partenza per la predisposizione del Peba. Ciascun contributo sarà prezioso e aiuterà gli uffici nelle operazioni di mappatura preliminare alla redazione del Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche, strumento in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutti i cittadini. Questo Piano infatti è teso a rilevare e classificare tutte le barriere architettoniche presenti in città. È dunque importante la partecipazione di quanti, persone con disabilità motorie, anziani, bambini, ipovedenti e non vedenti, persone sorde, caregivers familiari, ritengono di poter dare un contributo all’iniziativa". Il questionario è sulla homepage del sito del Comune (https://www.comune.sanmauropascoli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=42607), entro venerdì 31 gennaio 2025.

Ermanno Pasolini