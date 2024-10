Basket La ’Livio Neri’ alza il Trofeo Coni

C’è stato anche lo zampino della ‘Livio Neri’ nella vittoria dell’Emilia Romagna del Trofeo Coni, conquistato in Sicilia nell’ambito di una manifestazione che si è svolta tra il 3 e il 6 ottobre.

"E’ la prima volta che la nostra regione si aggiudica il titolo – è il commento soddisfatto di Fulvio Neri, responsabile provinciale Fip per il minibasket e accompagnatore della delegazione cesenate -: risultato che vale doppio, visto l’apporto che ha dato anche il nostro gruppo, formato da Cornelio Giovannini, Riccardo Scardovi, Febe Gardelli e Tasnim Gherairi, tutti atleti della ‘Livio Neri’ che, nell’ambito del torneo di basket under 14, su quattro partite, ne hanno vinte tre e pareggiata una. In effetti sì, in quest’occasione, era previsto pure il pareggio… Siamo entusiasti del risultato, così come lo siamo di aver detto la nostra in un evento di primissimo piano".

Al Trofeo Coni hanno partecipato 4.500 persone tra atleti e tecnici, divisi in 39 federazioni sportive nazionali e 5 discipline sportive associate, che si sono affrontate pensando a vincere, ovviamente, ma anche a tenere alti i valori più belli dello sport, quelli legati alla sana competizione, al rispetto dell’avversario e allo spirito di socialità.

"Siamo stati selezionati nell’ambito di un percorso di rotazione che avviene anno dopo anno e che riguarda le varie società sportive del territorio – aggiunge Neri - E’ un bellissimo riconoscimento, che premia prima di tutto il nostro approccio all’insegnamento sportivo, fatto di valori caratterizzanti, dentro e fuori dal campo. Aver potuto alzare al cielo il trofeo nel nome di Livio è stata un’emozione impossibile da dimenticare".

Classifica alla mano, dietro il comitato regionale dell’Emilia Romagna presieduto da Andrea Dondi si è classificata (ad appena 4 punti di distanza) la Sicilia, che a sua volta ha preceduto il Friuli Venezia Giulia. Ad applaudire i ragazzi è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"L’organizzazione è stata encomiabile – chiude Neri – dettagli compresi. Far funzionare a pieno regime un evento con così tanti partecipanti non era affatto semplice, eppure ogni cosa è andata al meglio. Il nostro gruppo era alloggiato in un ‘villaggio’ a Palermo, insieme a tanti altri sportivi: è stata un’ottima occasione per conoscere altre persone, confrontarsi e condividere un’esperienza che resterà per sempre".