Bcc Romagnolo, battuto San Marino

Seconda giornata di campionato ed esordio casalingo vittorioso per la formazione di serie D femminile Bcc Romagnolo che venerdì 1 novembre ha regolato la più esperta Titanservices San Marino con un netto 3-0 (25-16, 25-22, 25-18). Fin dalle prime battute, le ragazze cesenati hanno dimostrato una superiorità tecnica e tattica, mantenendo sempre il controllo del match e imponendo il proprio ritmo di gioco. Tra le protagoniste spiccano le prestazioni individuali dell’opposto Amelia Pasini, autrice di ben 20 punti, e della centrale Monica Oke, che ha contribuito con 11 punti, confermandosi come una delle giocatrici chiave della squadra. Entrambe, in forza anche alla prima squadra che milita in B1, hanno saputo trascinare il gruppo nei momenti decisivi. La partita ha segnato anche l’esordio in campo di Anita Rossi e il ritorno di Aurora Siroli, rientrata dopo un infortunio. Il prossimo appuntamento sarà sabato 9 novembre in casa di Alfonsine, decima della classe.

Nel campionato di serie D maschile invece la Bcc Romagnolo è stata sconfitta 3-1 in trasferta a San Marino dalla Beac&Park. I cesenati erano partiti bene, riuscendo ad aggiudicarsi il primo set 23-25, poi però i cambi effettuati dai padroni di casa hanno spostato l’inerzia del match verso i sammarinesi, che hanno prima pareggiato i conti e poi messo la freccia, vincendo tutti gli altri parziali e prendendosi dunque il bottino pieno. Il maggiore rimpianto cesenate riguarda in particolare la gestione dell’ultimo e decisivo set, nel quale gli ospiti erano riusciti a costruirsi un importante margine di vandaggio sul 15-19, che non è però bastato a contenere il ritorno sammarinese. La squadra cesenate è già in palestra per mettersi alle spalle una gara disputata sottotono e pensando al prossimo impegno casalingo di sabato 9 novembre alle 17.30 contro Enjoy Coffee-Anderlini Modena alla palestra Comandini.