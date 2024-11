Bertozzi porta la sua stamperia all’ex cementificio Sicli

Nuova vita per l’ex cementificio Sicli. L’imprenditore Gianluigi Bertozzi, titolare della Stamperia Bertozzi, ha rilevato il grande complesso industriale situato vicino alla stazione di Gambettola: una parte lo sta trasformando in laboratorio di produzione e showroom per la sua stamperia, che produce ed esporta in tutto il mondo stampe fatte a mano e ceramiche artistiche. I suoi mercati esteri principali sono Stati Uniti, Giappone, Inghilterra e Francia, bene anche la Germania e i suoi prodotti arrivano fino in Corea e a Santiago del Cile. "Domani e domenica – spiega Bertozzi - apriamo per la prima volta e per l’occasione sarà fatta la vendita del campionario che abbiamo accumulato in magazzino in tanti anni di attività, e quindi mettiamo a disposizione del pubblico di vedere in anteprima lo showroom e acquistare a prezzi molto ridotti i nostri prodotti".

Il cementificio Sicli per oltre 50 anni ha dato lavoro a molte famiglie del paese. Nel 1980 il cambio di proprietà segnò il suo inesorabile declino, fino alla chiusura della produzione e l’abbandono dello stabilimento. Nel 1990 Angelo Grassi trasformò il vecchio cementificio in sale espositive di arte contemporanea, ecologia e antichi mestieri, ma poi nel corso degli anni il suo progetto non ebbe seguito. Oggi è la Stamperia Bertozzi che prende in mano l’intero complesso: "Oltre al laboratorio di produzione vogliamo ricavare in questi locali – spiega il titolare Gianluigi Bertozzi – un museo della stamperia dove custodire il nostro archivio fatto di 5mila stampi di legno, inoltre vogliamo riprendere il percorso di Grassi e riattivare le attività culturali e di intrattenimento di pubblico spettacolo con convegni e mostre.

Vincenzo D’Altri