Big Bench per l’ambiente

A Sogliano, domani, verrà inaugurata la nuova Big Bench nel cuore del Bosco di Paulownia E.Co Cre. L’evento si terrà dalle 10.30 alle 13 in via Cà di Quaiotto 100. La panchina gigante della Fondazione Bbcp è un’iniziativa no profit internazionale che promuove l’installazione dell’oggetto fuori scala e che contribuisce a sostenere le comunità locali, il turismo e le eccellenze artigiane dei paesi in cui vengono posizionate.

La grande panchina campeggerà sulla sommità della collina di Sogliano e diventerà un punto di interesse turistico che simboleggia il concetto di slow tourism, ovvero dell’immersione nella natura nel pieno rispetto dell’ambiente. Un invito a vivere il territorio secondo i criteri di sostenibilità.

All’inaugurazione saranno presenti la sindaca Tania Bocchini, la consigliera regionale Francesca Lucchi e rappresentanti del Cesena Calcio di cui E.CO Energia Corrente è main sponsor.