Sul Titano si scrive il futuro

Si è conclusa con un bilancio di grande risonanza la prima edizione del ‘Next-Tourism Innovation Forum’, l’evento internazionale che ieri ha trasformato il centro congressi Kursaal in un laboratorio di idee e strategie per il futuro del settore turistico. L’iniziativa, promossa e organizzata dalla segreteria di Stato al Turismo nell’ambito del Tavolo turistico territoriale ‘The Lovely Places’, "ha superato ogni aspettativa – dicono dalla Segreteria – consolidando il ruolo del Titano come crocevia strategico per il dialogo". La giornata di lavori ha registrato una partecipazione qualificata di amministratori, accademici, investitori e professionisti della comunicazione. Insieme al segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati sul palco, tra gli altri, il consigliere del ministro del Turismo, Gianluca Caramanna, la presidente Enit Alessandra Priante. Ma anche il segretario generale dell’Ordine dei giornalisti di Bologna, Elide Giordani, la docente di marketing all’Università di Urbino Barbara Francioni, il giornalista Osvaldo Bevilacqua e il sales marketing director di Publitalia/Gruppo Mediaset Andrea Landini.