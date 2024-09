Bimbo si perde al mercato, ritrovato dai carabinieri

Bimbo di 3 anni scomparso al mercato ambulante di Savignao sul Rubicone e poi fortunatamente ritrovato sano e salvo. Grande paura martedì mattina al mercato, dove, alcuni cittadini, hanno segnalato ai carabinieri, la presenza di un bambino che si aggirava da solo e in lacrime lungo i viali. I militari, prontamente intervenuti, hanno individuato il bimbo, di circa 3 anni, di genitori albanesi, e grazie al tatto utilizzato e alla molta sensibilità, sono riusciti a calmarlo e a farsi raccontare come mai fosse lì da solo. Il piccolo ha spiegato, anche se con difficoltà, di aver perso la mamma con cui si trovava al mercato e di non sapere dove si trovasse. I militari lo hanno accompagnato in caserma, dove lo hanno rifocillato con una bibita e dei biscotti. Poi hanno iniziato a cercare i genitori. Gli accertamenti, estesi anche presso alcune scuole dell’infanzia, per verificare se il bambino fosse iscritto in una e il bambino è stato riconosciuto dal personale. Ottenute le generalità dei genitori, i carabinieri hanno subito contattato il padre, che, molto preoccupato e in ansia, stava disperatamente cercando il suo piccolino. L’uomo, recatosi presso gli uffici della stazione, molto emozionato e grato ai carabinieri, ha potuto così riabbracciare il figlio, sano e salvo.