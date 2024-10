Blitz antidroga, arrestato pusher. Trovati in casa soldi e stupefacenti

Un uomo di 27 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. E’ accaduto nei giorni scorsi, quando i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia carabinieri di Cesenatico, hanno colto in flagrante il pusher mentre vendeva 5 grammi di cocaina ad un giovane consumatore della zona, il quale a sua volta è stato segnalato come consumatore di droga. I carabinieri, dopo aver recuperato il quantitativo appena ceduto, hanno perquisito personalmente lo spacciatore e hanno seguito una accurata perquisizione all’interno della sua abitazione, dove, occultati in piccoli vani dell’alloggio ed in intercapedini del garage collegato alla casa, sono stati sequestrati altri 300 grammi di cocaina, 600 grammi di hashish e oltre 200 grammi di marijuana, nonché bilance di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. I carabinieri hanno sequestrato anche 22mila euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio e per questo motivo requisite. Al termine delle operazioni il 27enne è stato arrestato e condotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, al termine della quale il giudice deciderà quale provvedimenti adottare. I carabinieri nel frattempo stanno eseguendo ulteriori indagini visualizzando le telefonate e i messaggi presenti sullo smartphone dello spacciatore, con l’obiettivo di risalire al "grossista" che vendeva la cocaina al pusher. g.m.