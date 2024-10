Boom di presenze alla fiera di San Crispino

Boom di presenze nel ’Paese dei calzolai’. A San Mauro Pascoli la Fiera di San Crispino ha richiamato nelle strade e nelle piazze del centro storico e non solo, oltre 30mila visitatori, come quantificato dal Comune, grazie al ricco programma di eventi e di iniziative, tra le quali numerose sono state quelle dedicate alla scarpa in tutte le sue forme e rappresentazioni, per omaggiare la vocazione calzaturiera e l’artigianato d’eccellenza del paese. Ci sono stati banchetti dei calzolai allestiti in piazza Mazzini con ’Me Banchet’, uno stand dedicato al lavoro dei calzolai sammauresi d’una volta che hanno valorizzato l’arte calzaturiera di San Mauro Pascoli. Sempre dedicata alla calzatura c’è stata la terza edizione della mostra ’Le più belle del reame’ dedicata alla storia del distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli a cura di Cercal, scuola internazionale della calzatura, allestita nella sala del municipio in piazza Mazzini: esposte calzature iconiche dei brand del territorio create per le star e il red carpet. La mostra quest’anno ha visto il coinvolgimento dei negozi di abbigliamento di San Mauro Pascoli che hanno abbinato un capo alle calzature e alle pelletterie in mostra. La calzatura sammaurese è stata protagonista anche della mostra ’Scarpe e non solo, 40 anni di formazione d’eccellenza al Cercal’, allestita nella sala delle Tinaie a Villa Torlonia. Poi le osterie degli Scout e della Pro Loco Aisem che hanno accolto migliaia di persone a pranzo e a cena durante tutti e tre i giorni della fiera. Ha detto la vicesindaca Stefania Presti: "In questi tre giorni abbiamo inaugurato il ponte ciclopedonale, conferito il premio ’La Torre d’Oro 2024’ all’attrice sammaurese Agnese Brighittini. Al Museo Casa Pascoli la mostra ’Il Respiro dello sguardo’ con la pittura di Mauro Pipani e i versi del poeta Ferruccio Benzoni. Mostre anche in biblioteca, nella Galleria San Sebastiano e nella biblioteca Pascoli. Il tutto si è concluso con la tombola con la piazza Mazzini colma di gente". Ha concluso il sindaco Moris Guidi: "Quella targata 2024 è stata un’edizione straordinaria anche grazie al bel tempo del weekend. Anche quest’anno tutte le eccellenze di San Mauro, tutte le associazioni e i commercianti si sono messi in bella mostra per le vie e le piazze nel centro storico del paese, contribuendo alla buona riuscita della nostra fiera".

Ermanno Pasolini