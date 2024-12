Botti vietati dalle 18 di oggi e multe per chi trascura gli animali

Per capodanno il sindaco Matteo Gozzoli ha firmato due ordinanze sui fuochi d’artificio e la vendita di bevande in bottiglia. In merito ai botti è vietato usarli nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, così come nelle case dei centri abitati; quindi niente petardi, castagnole e altri oggetti esplodenti. Il divieto è dalle 18 di oggi fino alle 6 di domani mattina del 1° gennaio 2025, e dalle 18 del 5 gennaio 2025 fino alle ore 6 del 7 gennaio 2025.

Le zone interessate sono quella di Levante, a mare della ferrovia, nelle vie comprese fra viale Trento e l’asta del porto canale, compresa la parte di Ponente e quella dei Giardini al mare; la zona di Valverde, sul lungomare Carducci e le vie adiacenti fino alla ferrovia, la zona lungo la via Cesenatico, via Campone Sala, via Canale Bonificazione e in prossimità di uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura e di assistenza.

Il Comune raccomanda di non lasciare i cani in completa solitudine e rimuovere tutti gli oggetti che potrebbero provocare ferite nel caso di urto dell’animale in preda alla paura, di non tenerli legati alla catena, né lasciarli sul balcone. Ai trasgressori saranno applicate multe da 500 euro. Riguardo i contenitori di vetro, il Sindaco Gozzoli ha firmato un’ordinanza riguardo al Concerto di Capodanno in piazza Ciceruacchio, dove vieta l’uso di bottiglie, lattine e oggetti contundenti, dalle ore 20 di questa sera, fino alle 6 del 1° gennaio. Vige inoltre il divieto di asporto e di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine da parte degli esercizi commerciali.

g.m.