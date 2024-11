Cambia pure l’ex Bonomelli: quattro nuove palazzine di tre piani

Sempre in tema di accordi fra pubblico e privato, nel consiglio comunale di giovedì sera è stato approvato anche quello relativo all’ex colonia Bonomelli, un lotto formato da un grande edificio un tempo ad uso colonia marittima e due ville, su di una estensione di 4.180 metri quadrati. La Bonomelli, situata in una posizione molto strategica, sul lungomare viale Carducci angolo via Milano, è di proprietà della società Panda dell’allenatore Alberto Zaccheroni. L’intervento in questo caso è di tipo residenziale, con il mantenimento delle due ville, una delle quali adiacente la colonia, all’interno delle quali si potranno ricavare cinque appartamenti. La colonia sarà demolita ed al suo posto sorgeranno quattro palazzine a tre piani, al cui interno saranno ricavati complessivamente 28 appartamenti; è previsto anche un grande parcheggio che sarà realizzato sotto terra. In cambio al Comune andrà una contropartita del valore complessivo di 1 milione e 617mila e 735 euro, che saranno spesi dal privato in gran parte per la riqualificazione del marciapiede in viale dei Mille, nel tratto compreso fra via Milano e viale Trento; per la riqualificazione del marciapiede in porfido fronte lungomare e per contribuire al budget necessario per la riqualificazione di piazza Marconi, mentre 260mila euro saranno versati nelle casse del Comune, come contributo per l’acquisto di alloggi Ers, sigla che sta per Edilizia residenziale sociale. Il progetto è stato realizzato dallo studio Preger di Cesena e dallo studio dell’architetto Giovanni Lucchi di Cesenatico.

Giacomo Mascellani