Cantiere a scuola, la Cgil:: "Non si può lavorare così"

Alexander Fiorentini, segretario generale Fla Cgil Forlì denuncia le condizioni di lavoro inadeguate per gli uffici di segreteria a più di un anno e mezzo ormai dall’inizio dei lavori di ristrutturazione che hanno visto coinvolti gli uffici dell’Istituto Comprensivo San Mauro Pascoli e che hanno determinato lo spostamento del personale in servizio da un cantiere all’altro. Dice: "Ancora non ci sono quelle condizioni di sicurezza e benessere per i lavoratori e le lavoratrici che dovrebbero essere scontate in qualsiasi luogo di lavoro. Ci pare, a maggior ragione nei luoghi deputati alla conoscenza e alla formazione dei cittadini del futuro. Dall’inizio dello scorso anno i lavoratori hanno dovuto prestare la loro attività in mezzo a un cantiere; si sono trovati a lavorare addirittura in dieci in una stanza per mesi e a tutt’oggi operano, nonostante le sollecitazioni di Rsu, Rls e Flc Cgil, in condizioni di non adeguata sicurezza: i lavori non sono ancora conclusi e ci sono fili di collegamento delle postazioni di lavoro sparsi sul pavimento, cosa che ha causato ancora oggi, ed è il terzo nell’ambito di questa situazione di disagio, un infortunio durante l’orario di servizio".

Interperllato, Moris Guidi, sindaco di San Mauro Pascoli precisa: "I lavori in questione sino iniziati quest’anno in maggio e sono prossimi alla loro ultimazione. Spiace per i disagi, ma si è sempre cercato di andare incontro alle richieste ed esigenze del personale dell’Istituto Comprensivo".

Ermanno Pasolini