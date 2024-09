Capitaneria di porto, il nuovo comandante Cilio dal sindaco

Il sindaco Matteo Gozzoli ha accolto in municipio il capitano di fregata Ottavio Cilio che sarà il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Rimini. Con lui era presente anche il capitano di fregata Giorgia Capozzella che ha lasciato l’incarico per assumere un nuovo prestigioso ruolo presso il porto di Salerno. Il sindaco e il nuovo comandante hanno parlato delle principali caratteristiche del territorio, partendo dai sette chilometri di costa cesenaticense, toccando anche il tema delle concessioni sul demanio marittimo che a Cesenatico sono oltre duecento fra stabilimenti balneari, cantieri navali, chioschi, bar, ristoranti e altre aziende. Inoltre hanno affrontato anche il tema relativo all’area del porto con le varie attività della pesca e del diporto, fino alla peculiarità del Museo della Marineria e delle Porte Vinciane, l’importante meccanismo che consente di sbarrare fisicamente il porto e salvare il centro città dalle ingressioni marine. Ad accompagnare entrambi gli ufficiali è stato il tenente di vascello Francesco Marzolla, comandante del Porto di Cesenatico. A margine dell’incontro il sindaco Gozzoli ha commentato così: "La capitaneria di porto è un’istituzione molto importante per la realtà di Cesenatico e la proficua collaborazione di questi anni è utilissima per tutta la gestione del nostro territorio. ci tengo a ringraziare Giorgia Capozzella per il dialogo che abbiamo sempre avuto in questi anni e sono certo che, anche con il nuovo comandante Ottavio Cilio della Capitaneria di Porto di Rimini, proseguiremo sulla strada già tracciata con successo in passato".

g. m.