’Capriccio armonico’ inaugura la stagione di Cesenatico Classica

Oggi inaugura la stagione di Cesenatico Classica, la rassegna diretta dal maestro Thomas Cavuoto, viola del Teatro alla Scala. L’appuntamento è alle 17 al teatro comunale con Capriccio Armonico, formato da alcuni strumentisti della Scala. I musicisti si esibiranno in un tuffo nelle sonorità del Barocco eseguite con strumenti originali e ciò consentirà di riprodurre fedelmente i brani come si potevano ascoltare nel 1600. sul palco si esibiranno Roberto Nigro al violino, Simone Groppo al violoncello, Michelangelo Mercuri al contrabbasso, Elisa la Marca alla tiorba e Paolo Spadaro al clavicembalo. Eseguiranno musiche di Corelli, Matteis e Lanzetti. Il direttore Thomas Cavuoto anticipa così l’evento inaugurale: "Presentiamo un programma molto virtuoso, con brani di autori da sempre apprezzati. Con Capriccio Armonico prosegue il percorso artistico intrapreso lo scorso anno, con l’inserimento nel cartellone della classica di un concerto barocco e uno di musica contemporanea che si esibirà più avanti". Il costo del biglietto è di 10 euro, mentre è omaggio per gli under 16. Informazioni e prenotazioni a iltrabaccoloaps@gmail.com, oppure al 353 4742492.

Giacomo Mascellani