Casa Amadori e la Piadina Igp al G7 dell’agricoltura di Ortigia

In occasione della riunione dei ministri dell’Agricoltura del G7 che si terrà a Siracusa, Amadori - The Italian Protein Company è presente a Ortigia all’esposizione dei prodotti nazionali e delle eccellenze dell’agricoltura e della pesca organizzata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste da oggi al 29 settembre. Il Gruppo è fra i partecipanti a “Divinazione - Expo 24” con “Casa Amadori”, nella piazza del Duomo di Ortigia, per un viaggio alla scoperta delle proposte proteiche di Amadori - The Italian Protein Company e della sua filiera avicola, integrata e italiana. All’interno di “Casa Amadori” i visitatori potranno vivere l’esperienza di un vero allevatore grazie a un originale “virtual tour” che permetterà loro di entrare in un allevamento “Il Campese” e conoscere nei dettagli questa filiera d’eccellenza. Inoltre, ogni sera, fra le 19.30 e le 22, è in programma una speciale degustazione per assaggiare una selezione di specialità dell’ampia offerta proteica del Gruppo.

Tra i protagonisti di Ortigia c’è anche il Consorzio di promozione e tutela della Piadina Romagnola. Una vetrina importante per il “pane della Romagna” in un consesso internazionale che prevede l’arrivo di 600 tra operatori e imprese da ogni parte d’Italia, per una grande esposizione itinerante che porterà nelle strade della città siciliana 200 stand con l’eccellenza gastronomica del Paese. Il Consorzio avrà un doppia presenza: nello spazio della Regione Emilia-Romagna, e a “Casa Italia DOP IGP”, il padiglione dedicato ai prodotti DOP e IGP italiani.