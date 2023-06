Casa Bufalini ospita la Residenza Creativa ‘Game On!’, un Kit di Strumenti per Bambini dai 6 agli 11 Anni Fino a sabato, Casa Bufalini ospita una residenza creativa per creare un kit di strumenti ludici per bambini. Professionisti, insegnanti e studenti lavoreranno insieme per offrire nuovi strumenti di avvicinamento alla cultura e all'arte.