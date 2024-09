Cena per gli alluvionati del Bangladesh

Un pranzo per aiutare gli alluvionati del Bangladesh dove metà nazione è stata distrutta dopo che una rivolta aveva già messo in ginocchio quel Paese con l’uccisione di centinaia di persone e in prevalenza giovani. Ora l’alluvione che ha in pratica distrutto il resto. Il pranzo pro alluvionati Bangladesh avrà luogo sabato 7 settembre e, tolto il costo delle materie prime, tutto il ricavato verrà inviato in Bangladesh. L’idea è stata di Omar Mohammed, 42 anni del Bangladesh, e Giuseppe Mami, titolare con Sofia e Nicole Sintini del Mamy’s pub in viale Carducci a Cesenatico dove avrà luogo il pranzo.

Dice Giuseppe Mami: "Quando è scoppiata l’alluvione vedevo Omar lavorare con le lacrime agli occhi perchè non riusciva ad avere notizie della mamma che abita in campagna dove l’acqua è arrivata sopra il tetto della casa e la donna ha anche problemi di salute. Una vicenda che mi ha fatto tornare alla mente l’alluvione del 16 maggio 2023 quando non riuscivo a contattare la mia famiglia, mia moglie e due figli, che erano ospiti dei nonni a Forlì e che erano isolati. Solo dopo due giorni dopo sono riuscito a parlare con loro che avevano avuto lo scantinato allagato e per fortuna stavano tutti bene. Visto che Omar è con noi come bravo cuoco nei mesi estivi da quindici anni e ha già mandato buona parte del suo stipendio per sfamare i poveri del suo paese rimasti senza nulla, abbiamo deciso di fare qualcosa pure noi anche in considerazione del fatto che giustamente si parla di guerre e morti, ma mai di questa gente e delle condizioni disastrose in cui è costretta a vivere".

Ha continuato Omar: "Mia mamma non ha più la casa dove abitava e neppure i nostri vicini. Io voglio aiutare tutti loro e non solo mia mamma. Non hanno più la casa e 350 persone vivono nella scuola grande del paese. Hanno bisogno di soldi per comprare lo stretto necessario e prima di tutto il mangiare e in primis il latte e il cibo per i bambini. Solo nella nostra città sono morte più di 400 persone, ma di questo non si parla. E visto che io lavoro qua al Mamy’s pub a Cesenatico insieme a mio fratello e noi abbiamo tutto, mangiare e dormire, i soldi li mandiamo ai nostri concittadini del Bangladesh per aiutarli a vivere. Per questo abbiamo deciso, insieme a Giuseppe, di fare questo pranzo per ricavare dei soldi da mandare a loro. Sarà un pranzo con tutti piatti della cucina del Bangladesh, speziato con riso e carne insieme. Abbiamo fissato un prezzo di 20 euro a persona perchè vogliamo riempire il locale e dimostrare che Cesenatico è una gran bella città con persone che aiutano chi ha bisogno". Informazioni e prenotazioni 389-2845880.

Ermanno Pasolini