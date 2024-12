Centrale Rischi, Gori relaziona sull’educazione finanziaria

"Centrale Rischi, questa sconosciuta" è il titolo dell’incontro che si terrà venerdì mattina nella sede di Adac Federalberghi in via Mazzini. L’iniziativa è organizzata dal Rotary Club Cesenatico Mare ed il relatore è il commercialista Francesco Gori (nella foto), il quale introdurrà dei dialoghi di educazione finanziaria sulla Centrale Rischi di Banca d’Italia, con dei casi pratici. L’esperto si concentrerà in particolare sull’importanza di una corretta comunicazione finanziaria per consentire alle imprese di incrementare la possibilità di accedere al credito con minori costi, grazie ad una migliore valutazione del sistema finanziario. Nello specifico sarà fatto un focus sul nuovo rapporto tra impresa e istituti bancari. Venerdì mattina alle 10 inizierà la registrazione dei partecipanti e dopo i saluti istituzionali, i lavori inizieranno alle 10.45 con il primo intervento sulle nuove regole nel rapporto Banca-Impresa dettate dall’Eba, l’autorità bancaria europea, con approfondimenti su standard bancario e default, per impresa e privato cittadino. Alle 11.15 si affronterà l’argomento delle metriche e delle logiche nella valutazione del rischio finanziario d’impresa, con particolari riferimenti a come la banca oggi legge il nostro bilancio e l’importanza della Centrale Rischi Banca d’Italia. A seguire si passerà ad affrontare alcuni casi di studio. A tutti i presenti gli organizzatori daranno in omaggio un report sull’analisi sintetica della propria Centrale Rischi (aziendale o personale), ed un report Mcc (Mediocredito centrale), sulla classificazione della propria azienda per l’accesso alla garanzia statale rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia, del valore di oltre 100 euro. Gli interessati possono iscriversi telefonando allo 0547 80436, oppure recandosi nella sede dell’Adac. g.m.