Centro democratico: "Spauracchio astensione"

"Le incognite legate all’affluenza alle urne, il rilievo da dare alla ricostruzione post alluvione, la sanità e l’attenzione alle persone con disabilità. Ma anche il futuro ruolo dei partiti di centro all’interno della coalizione a guida Pd. Sono stati tanti i temi trattati ieri pomeriggio nella sede di Teleromagna da Grazia Bartolomei, candidata del Pd alle elezioni regionali e da Bruno Tabacci, presidente del Centro Democratico arrivato a Cesena per incontrare Bartolomei.

"Voglio ringraziarla - ha commentato Tabacci – per aver accettato questa candidatura, nello spirito di servizio verso il suo territorio. Auspichiamo maggior partecipazione elettorale, anche se le sensazioni non sono buone. Il 2 giugno 1946 andò a votare il 95% della popolazione, che ai tempi doveva fare i conti con larghe sacche di analfabetismo, mentre oggi siamo scesi a meno del 50%. Se ciò che accade nella tua regione non ti interessa, significa che siamo messi male".

Bartolomei ha sottolineato i principali punti del programma: "Dare impulso alla ricostruzione post alluvione è essenziale, così come pensare a interventi di messa in sicurezza idrogeologica. Auspico anche una convergenza bipartisan sul fatto che al vincitore delle elezioni venga assegnato l’incarico di sovrintendere la ricostruzione. Poi c’è il tema della sanità, che deve continuare a essere universalistica, garantendo i migliori servizi a tutti. Serve anche il sostegno a chi non è autosufficiente: già ora l’Emilia Romagna elargisce la stessa cifra che lo Stato mette a disposizione nell’insieme per tutte le Regioni, ma io rilancio, impegnandomi a lavorare per un ulteriore aumento di 20 milioni di euro". "Il Pd dovrà prendere atto di dover guardare anche verso il centro – ha chiuso Tabacci –. Ora lo sta facendo solo verso sinistra".

Luca Ravaglia