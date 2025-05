Palazzi: "Il progetto Falkensteiner deve essere in linea con il Pug"

Il progetto del gruppo Falkensteiner anima le forze politiche. Dopo la minoranza di centrodestra che è favorevole ad un’apertura del piano che prevede di ricavare un grande albergo a cinque stelle e novantasei appartamenti fronte mare, dove ora ci sono cinque colonie diroccate, il Pd ha ribadito che tale progetto deve essere rivisto perchè non è possibile avanzare le costruzioni sul mare ed inoltre il Piano urbanistico non prevede del residenziale. Sulla proposta è intervenuto Mauro Palazzi (nella foto), capogruppo di Cesenatico Civica: "La zona delle colonie di Ponente è destinata ad area di riqualificazione turistica che protegga e valorizzi l’ambiente naturale. È una grande opportunità per offrire un nuovo modello di turismo balneare, inserito in un ambiente con verde e spazi per spor e benessere. Alcuni dei progetti proposti sono stati approvati dal consiglio comunale con il nostro appoggio perché andavano in questa direzione, come quelli dell’Accademia Acrobatica e dal Sand Gate, e ci auguriamo che altri imprenditori investano recependo questo spirito. Non siamo disponibili ad accettare interventi che non rispettino alcuni dei punti fermi previsti dagli strumenti urbanistici. Le ristrutturazioni devono anche prevedere un arretramento delle costruzioni dalla linea di costa e vanno ampliati i varchi visivi. Come il Comune interviene sul suolo pubblico, è importante e doveroso che anche i proprietari delle strutture mettano in campo interventi di risanamento. La città non si improvvisa, noi di Cesenatico Civica siamo molto disponibili ad accogliere e valutare proposte, ma sempre mantenendo come prioritari l’interesse pubblico".

g.m.