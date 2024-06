Centro polifunzionale, i lavori possono iniziare

Da ex convitto per studenti a centro polifunzionale e flessibile a disposizione di tutta la comunità, tra cui scuole, associazioni, enti del territorio, ma anche lavoratori, turisti, escursionisti e famiglie. Quella struttura, situata ad Alfero, registra in questi giorni l’inizio dei lavori di riqualificazione, a seguito di un progetto finanziato dal Bando Rigenerazione Urbana 2021 della Regione Emilia Romagna. "La ditta incaricata dei lavori, per questo nostro progetto ’Ex(tra)Convitto’ di Alfero, è la Fida Costruzioni, selezionata attraverso un attento processo di gara per la sua esperienza e competenza nel campo delle riqualificazioni edilizie – afferma il sindaco di Verghereto, Enrico Salvi –. Il cronoprogramma prevede una durata dei lavori di 545 giorni, con la fine dell’intervento al 31 luglio 2025. Parallelamente ai lavori di riqualificazione, a partire da settembre, riprenderà il percorso di coprogettazione dedicato alla gestione futura dell’immobile. Questo percorso sarà aperto a tutte le associazioni e realtà sociali del territorio". Sottolinea poi, fra l’altro, il primo cittadino di Verghereto: "Siamo entusiasti di dare il via a questo importante progetto di riqualificazione di un immobile situato nel centro abitato di Alfero, immobile in stato di totale abbandono da alcuni anni. L’intervento, atteso da tempo, si è reso possibile grazie al fondamentale supporto della Regione Emilia Romagna e del Comune stesso. Ora la gestione dell’ex convitto è affidata alla Misericordia di Alfero, ma, per far funzionare nel tempo il progetto, la gestione futura deve essere frutto di un lavoro condiviso e partecipato con tutte le realtà sociali del territorio".

gi. mo.