Cesena, mezza impresa: pari con lo Spezia. Gol annullato dal Var. E Pisseri para il rigore

CESENA 0 SPEZIA 0

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Ciofi, Prestia, Piacentini; Adamo (36’ st Ceesay), Calò (29’ st Mendicino), Francesconi, Celia; Bastoni (29’ st Tavsan), Berti (47’ st Saric); Shpendi (36’ st Russo). A disp.: Siano, Pieraccini, Donnarumma, Coveri. All.: M. Mignani.

SPEZIA (3-5-2): Chichizola; Wisniewsky, Hristov, Bertola; Elia (29’ st Vignali), Bandinelli (30’ st Cassata), Nagy (41’ st Falcinelli), Kouda (29’ st Candelari), Reca; Lapadula (30’ st Di Serio), Esposito. A disp.: Gori, Ferrer, Colak, Aurelio, Benvenuto, Giorgeschi, Djankpata. All.: L. D’Angelo.

Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna.

Note: presenti 11.927 spettatori. Ammoniti: Ciofi (C), Pisseri (C), Kouda (S), Vignali (S). Angoli: 8 -7. Recuperi: 1’ pt e 7’ st.

Un altro pareggio che sa di vittoria ad allungare la striscia positiva (12 punti in 6 partite) per una classifica sempre più accattivante. Un primo tempo di sofferenza e una ripresa di qualità consegnano al Cesena un punto d’oro contro la migliore squadra vista sinora al Manuzzi. E’ il match degli assenti. Agli squalificati Mangraviti e Antonucci e all’infortunato La Gumina, si aggiunge all’ultimo minuto Klinsmann. Contusione a una mano durante la rifinitura per il portiere. Tra i pali torna così Pisseri. Per lo Spezia è l’occasione, in caso di vittoria, di agganciare il Pisa, bloccato dall’alluvione, al secondo posto. La gara con il Mantova sarà recuperata oggi. Parte forte lo Spezia, tutto fisico e tecnica, e mette in seria difficoltà il centrocampo di Mignani, leggerino con Berti a destra, Bastoni a sinistra e davanti un isolatissimo Shpendi. La difesa è sotto pressione, Esposito è corpulento e chiama agli straordinari Prestia.

Al primo sussulto pericoloso, un corner, la chiara superiorità fisica ligure che tanto costò all’andata colpisce. Per fortuna solo la traversa, su colpo di testa di Hristov. Sotto la Mare si soffre, rimpalli e corner a ripetizione per gli spezzini che tolgono ossigeno e iniziativa ai romagnoli, chiusi in area e incapaci di ripartire.

Il Cesena mette il naso fuori dalla sua metà campo una sola volta nel primo tempo col tiro di Berti da fuori area, deviato in angolo. L’affanno dei bianconeri è palpabile, le folate ordinate da D’angelo cercano le torri per sfruttare la superiorità fisica. Però il fortino regge, a fatica, ma regge, dietro non fanno complimenti e riescono sempre a cavarsela.

Poi come al solito il calcio vive di episodi e il Cesena passa. Tiro di Calò da fuori area, Chichizola non trattiene, si accende in area una mischia fino al tocco di Calò di ginocchio in gol. Interviene il Var, Prontera va al video e annulla. Il gol pare regolarissimo, ma questo è il calcio di oggi. Ha ragione la Mare che ricordando Bruno Pizzul espone lo striscione "Voce di un calcio che non c’è più". Un calcio dove il Var cambia le carte in tavola.

E’ un altro Cesena, più battagliero. Al 22’ della ripresa l’episodio che avrebbe potuto incanalare la gara, rinvia male Prestia, palla a Lapadula, si invola verso Pisseri che lo atterra, Prontera va ancora al video e decreta il rigore. Stavolta tocca a Pisseri pararlo a Lapadula e chissà se ancora su suggerimento del raccattapalle. Al 40’ Ciofi ha la palla del bingo, spara poco sopra la traversa da due metri dalla porta di Chichizola e poco dopo la spizzata di Russo finisce a un centimetro dall’incrocio.

Daniele Zandoli