Cesenatico Bellavita, boom di prenotazioni

La stagione 2024 del Consorzio Cesenatico Bellavita si è chiusa con un bilancio positivo, evidenziando una crescita significativa in termini di prenotazioni e fatturato. Le richieste hanno superato ampiamente quelle del 2023, confermando l’attrattività del gruppo alberghiero per qualità dell’offerta e servizi. Alla fine di un’estate difficile, il consorzio ha raggiunto risultati in controtendenza. In una nota i vertici di Cesenatico Bellavita indicano un boom di prenotazioni, aumento di nuovi clienti dai mercati esteri e incremento del fatturato prodotto per i soci, attraverso il portale, di 800mila euro. La percentuale di conversione delle richieste di informazioni in prenotazioni è stata del 4 percento. Il consorzio registra risultati in crescita anche sui mercati di lingua tedesca e francese, che rappresentano il 25 percento della domanda complessiva. Sono i francesi, in particolare, gli stranieri che hanno apprezzato di più il prodotto ’Cesenatico Bellavita’ e questo viene considerato un passo avanti per l’internazionalizzazione della destinazione. Sempre secondo il gruppo di una trentina di albergatori, il miglioramento delle performance è stato reso possibile anche grazie all’innovazione tecnologica. Con la sincronizzazione delle piattaforme digitali degli hotel consorziati, la gestione delle campagne pubblicitarie è stata molto efficace. Il consorzio ha fornito ai soci dei dati certi sul valore generato, numero delle richieste e relativo tasso di conversione in prenotazioni. Cesenatico Bellavita crede nell’identità e nell’autenticità della destinazione e quest’anno un forte apprezzamento degli ospiti è andato al Tour dei Pescatori organizzato insieme al Centro Studi Calisesi. Ogni settimana, da maggio a settembre, i turisti hanno avuto l’opportunità gratuita di conoscere da vicino il mondo della marineria attraverso un tour che ha toccato la banchina di sbarco del pescato, il Mercato Ittico dove si svolge l’asta del pesce, il Tunnel delle reti, con i racconti emozionali dalla voce diretta dei pescatori.

Giuseppe Ricci, presidente del consorzio, è molto soddisfatto: "Abbiamo ottenuto ottimi risultati e l’integrazione di tecnologie innovative con un piano strategico equilibrato, ci hanno permesso di riconquistare interesse dei mercati esteri. Con 140mila euro di investimenti, di cui quasi il 40 percento erogati a fondo perduto dalla Regione, abbiamo prodotto 800mila euro di fatturato in camere vendute per gli hotel, con un moltiplicatore di quasi sei volte. Ora siamo già concentrati sul 2025 con grande ottimismo, nonostante la situazione economica attuale dia segnali di rallentamento, perchè vogliamo continuare a prosperare nonostante il contesto incerto".

Giacomo Mascellani