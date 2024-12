Chiude il fiorista Palazzi, aperitivo al Maré per amici e clienti

Oggi chiude lo storico negozio del fiorista Rossano Palazzi in viale Leonardo da Vinci, che per oltre un secolo è stato un punto di riferimento per Cesenatico e tanti romagnoli. Si spengono dunque le vetrine che da sempre hanno fatto la differenza nel centro di Cesenatico. I padroni di casa Rossano Palazzi con la moglie Gloria Ridolfi e le figlie Rossella e Fiore, invitano tutti ad un rinfresco curato dal Maré, che sarà offerto oggi pomeriggio dalle 15 alle 18, per salutare e fare gli auguri ad amici e clienti.