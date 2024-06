Ciak a Cesena per ‘Tornando a Est’: Lodo Guenzi e gli amici in tour tra il centro, lo stadio e l’ippodromo

Cesena, 1 giugno 2024 – Da Cesena all’Europa Orientale e ritorno. Il viaggio cinematografico di tre strampalati ragazzi cesenati torna a far tappa in città con l’avvio delle riprese di ‘Tornando a Est’, seguito del pluripremiato film ‘Est-Dittatura last minute’ di produzione cesenate.

Il sindaco Lattuca e l’assessore Verona con la troupe del film ‘Tornando a Est’ di produzione cesenate

Il regista è ancora Antonio Pisu e gli attorni sono ovviamente Lodo Guenzi (il cantante dello Stato Sociale), Matteo Gatta e Jacopo Costantini che interpretano i tre ragazzi cesenati impelagati in surreali avventure al di là e al di qua del Muro sulla fine degli ani Ottanta, all’epoca della caduta dei regimi comunisti (tutto era iniziato infatti nella Romania di Ceasescu). Con loro anche Cesare Bocci e l’attrice bulgara Zachary Baharov.

I luoghi delle riprese

Questa volta la troupe è partita dalla Bulgaria per ricostruire quell’atmosfera drammatica e speranzosa insieme, ma da lunedì le riprese si sposteranno a Cesena. Per l’intera giornata, le riprese interesseranno principalmente il centro storico della città: piazza del Popolo, via Boccaquattro, piazza Fabbri, vicolo Cesuola e vicolo Stalle, via Sostegni, via Mura Barriera Ponente.

A seguire, saranno coinvolti la zona dell’Ippodromo (4 giugno), Sant’Egidio e il piazzale di Cesena Fiera (5 giugno), via Zelide Fattiboni (6 giugno), piazzale Karl Marx (zona autostazione) e via Settecrociari (7 giugno), via san Martino e piazza San Domenico (12 giugno), via Savio (13 giugno), via Fiesole (14 giugno) e l’Orogel Stadium ‘Dino Manuzzi’ (15 giugno).

Come cambia la viabilità

Con particolare riferimento alla giornata di lunedì 3 giugno, la circolazione nel centro storico sarà modificata temporaneamente per consentire tutte le operazioni cinematografiche. Dalle ore 7 alle ore 20 la viabilità in viale Mazzoni (dal civico 19 fino alla rotonda di inversione del quarto lato di piazza del Popolo) sarà regolata da un divieto di transito e un divieto di sosta con rimozione, valido per tutti i veicoli, fatta eccezione per i mezzi dei residenti, di soccorso, di sicurezza e della produzione. Le modifiche interesseranno anche vicolo Cesuola, dalle 7 alle 19, così come l’intera estensione di via Luigi Sostegni e via Boccaquattro.

Nella stessa fascia oraria i divieti regoleranno la viabilità in via Montalti, nel tratto compreso tra il civico 1 e il civico 5; dalle 13 alle 19 via Mura Barriera Ponente, nel tratto compreso tra il civico 27 e l’intersezione con via Gastone Sozzi, via Mura Barriera Levante, fino al civico 15, e piazzetta Marietta Alboni.

Un divieto di transito sarà in vigore in piazza del Popolo, dalle ore 7.30 alle ore 10; piazza Edoardo Fabbri, dalle ore 7 alle ore 19; piazza Almerici, nel tratto carrabile verso via Nicolò Masini, dalle ore 7 alle ore 19; via Nicolò Masini, stessa fascia oraria. Un divieto di sosta con rimozione interesserà le seguenti vie: viale Gaspare Finali, tra il civico 3A e il civico 5, via Guido Marinelli, nel tratto tra il civici 1 e 11, dalle ore 13 alle ore 19. Tutte le modifiche, legate anche al transito pedonale e ciclabile sono esplicitate sul sito del Comune di Cesena.

re.ce.