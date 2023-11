‘Tornando a Est’, i casting del film destinato a essere proiettato in tutto il mondo

Cesena, 14 novembre 2023 – Le immagini di Cesena in un film a coproduzione internazionale destinato a essere proiettato in tutto il mondo. Per la seconda volta. Questa mattina alla Multisala Aladdin di Cesena si sono svolti i casting di ‘Tornando a Est’, sequel dell’apprezzato (pure da Oliver Stone) primo capitolo, intitolato ‘Est – Dittatura last minute, vincitore di 16 festival internazionali, disponibile su piattaforme streaming, in elenco tra i titoli proposti durante i voli di alcune compagnie aeree e proiettato in lungo e in largo per il pianeta.

Il produttore del film 'Tornando a Est' Maurizio Paganelli

La firma del progetto è sempre di Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi, cesenati con la passione per il cinema nel sangue, pronti a tornare a portare sul grande schermo – ancora una volta con la regia di Antonio Pisu - le vicissitudini di tre amici cesenati, interpretati sempre da Lodo Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantini, che rappresenteranno i ricordi di vita vissuta degli stessi produttori del film, ai tempi in cui erano ragazzi.