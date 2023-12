Bake Off Italia 2023, il cesenate Tommaso Cavalieri tra i finalisti

Cesena, 13 dicembre 2023 – Anche un ragazzo di Cesena tra i possibili vincitori di Bake Off Italia. Il programma più dolce della tv condotto da Benedetta Parodi e che premia i migliori talenti in ambito di pasticceria, ha visto arrivare in finale Tommaso Cavalieri, 25enne cesenate che sogna di lavorare come pasticciere.

Tommaso sarà insieme ad altri due concorrenti per la puntata finale, che andrà in onda venerdì 15 dicembre alle 21.15 su Real Time (Canale 31). A giudicare il lavoro, il trio di giudici composto da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Dopo attimi di suspense, i tre hanno premiato il lavoro di Cavalieri, chiamato come primo finalista. Poi la decisione a sorpresa della semifinale: tra i rimanenti Fabio e Gabriele nessuno verrà eliminato, con i concorrenti che si dovranno sfidare per l’ultima volta a colpi di dolci proprio venerdì.

Gli auguri del sindaco Lattuca

Cesena fa il tifo per Tommaso, che ha dimostrato, nel corso dell’undicesima edizione di Bake Off, di essere meticoloso nella preparazione dei dolci, seguendo una passione che da sempre lo contraddistingue. Insieme al giapponese, che lo affascina sin dalle elementari. Il suo approdo in finale non è passato inosservato nella sua città natale, con anche il sindaco Enzo Lattuca a fargli un in bocca al lupo per la puntata finale. “Auguriamo a Tommaso – il commento sul sito ufficiale del Comune di Cesena – di raggiungere i risultati sperati nell’ambito di questa amichevole competizione televisiva e di portare avanti questa sua passione tra i fornelli e l’arte della pasticceria. Siamo felici di averlo supportato dall’inizio di questo percorso e continueremo a farlo. Cesena è al tuo fianco. In bocca al lupo”. Non resta che aspettare venerdì.