Palio Cesena 2023, i cavalieri accendono la Giostra: il titolo va al Centro urbano

Cesena, 11 settembre 2023 – La Giostra all’incontro sorride al quartiere Centro Urbano, brillantemente rappresentato dal cavaliere Attilio La Mura, che dopo aver disposto a piacimento degli altri pretendenti, si è aggiudicato il Palio 2023, issando il vessillo inneggiante la Fontana Masini al di sopra di tutti gli altri.

E’ il responso è arrivato al termine della manifestazione che ieri pomeriggio ha animato proprio piazza del Popolo dove, davanti a un folto pubblico, dalle 17 alle 19 è parso di tornare ai tempi delle storie di dame e di cavalieri. E magari si sarebbe potuto aggiungere pure l’immancabile drago alato, visto che per lungo tempo il pubblico è stato con il naso all’insù, rapito. Ma non da una leggendaria creatura con coda e artigli, quanto piuttosto dalla scenografica esibizione di un elicottero del 15° stormo dell’aeronautica militare, passato in parata col tricolore esposto sulle note dell’Inno di Mameli. Quell’elicottero tante volte aveva solcato il cielo di Cesena nei giorni di metà maggio, quando la città messa in ginocchio dall’alluvione chiedeva aiuto, per voce dei suoi abitanti rimasti isolati all’intero delle loro abitazioni. Ieri lo spirito era diverso e proprio per questo la collettività si è emozionata nel ricambiare il saluto di chi ogni giorno vigila sulla nostra sicurezza.

Dopo la coreografica introduzione e il saluto del sindaco Enzo Lattuca, la rappresentazione storica curata dai dettagli dall’associazione ‘Giostra di Cesena’ è entra nel vivo, con gli sbandieratori di Faenza, il corteo storico, i rappresentanti dei quartieri che hanno esposto i rispettivi vessilli e, soprattutto, i cavalli e i loro cavalieri. In lizza ce ne erano quattro, che in seguito al sorteggio effettuato la scorsa settimana, erano stati chiamati a rappresentare appunto ‘Centro urbano’, ‘Al Mare’, ‘Cervese Sud’ e ‘Cesuola’. Durante le sfide, il cavaliere Stefano Fariselli del quartiere ‘Al Mare’ è caduto da cavallo e si è visto costretto a lasciare la competizione, mentre alla sfida finale, disputata su tre lizze, La Mura del Centro urbano ha avuto la meglio su Alessandro Morelli del Cesuola. Terzo classificato Fulvio Bianchi in rappresentanza del Cervese Sud.