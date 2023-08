Druidia 2023, a Cesenatico la festa per assaporare la vita dei Romani

Cesena, 18 agosto 2023 – Vivere come duemila anni fa. Fino a domenica Cesenatico ospita l’edizione 2023 di ’Druidia’, il festival musicale e di rievocazione storica, giunto al nono appuntamento. E’ un evento unico e molto partecipato, che nella passata edizione ha toccato le 25mila presenze.

Per tre giorni il Parco di Ponente diventa un luogo magico, dove poter vivere nel passato, all’epoca dei Romani e dei Celti. Le rievocazioni con attori ed interpreti in costumi fedeli agli originali, consentiranno di scoprire come vivevano i nostri avi duemila anni fa, in accampamenti dove si potrà vedere e toccare con mano la vita quotidiana degli antichi. Il tutto è arricchito da incontri a tema, conferenze tenute da esperti ed attività didattiche per adulti e bambini. Si potrà così sapere ed assaporare cosa bevevano e mangiavano i popoli antichi, imparare a conoscere le erbe medicinali, osservare come si forgia il ferro, studiare le strategie di guerra romane e far divertire i vostri bambini alle prese con la creazione di una piccola opera d’arte ispirata dalla storia. Al calar del sole sono in programma spettacoli, scontri fra guerrieri che impugnano le armi e combattimenti unici.

Sabato e domenica lo spettacolo ’Gli eroi dell’arena’ porterà il pubblico al periodo dei duelli tra gladiatori, ma ci sarà anche un emozionante spettacolo di falconeria. Sabato sera si terrà lo spettacolo ’Il rumore del silenzio’, un suggestivo esperimento teatrale con i rievocatori, mentre domenica pomeriggio è in programma ’La grande battaglia’, durante la quale Celti e Romani riprodurranno uno dei vari scontri tra i due antichi popoli. In questi tre giorni i visitatori potranno anche rilassarsi e passeggiare lungo la via del mercatino artigianale, ricco di prodotti a tema, con decine di espositori pronti a soddisfare i vari gusti. Saranno anche attivi stand gastronomici dove gustare varie pietanze, che spaziano dal risotto al fritto misto di pesce, dalla tradizionale piadina con salsiccia al piatto di carne di cinghiale, dai polli arrosto alla pasta fresca, sino alle proposte vegetariane e vegane, e poi pannocchie cotte alla brace, arrosticini, gelato e crêpes.

In uno stand sarà possibile sorseggiare le bevande tipiche dell’epoca, l’’Ippocrasso’ e l’’Idromele’, mentre sul palco si alterneranno gruppi di musica celtica e folk, per complessivi undici concerti, con artisti che vanno dalla musica classica di arpa e violino a quella metal, passando dal rock e dal folk tradizionale. L’ingresso al Parco di Ponente è sempre gratuito, così come la partecipazione agli spettacoli ed ai concerti. Si paga soltanto ciò che si consuma o si desidera acquistare.