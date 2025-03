Rockin'1000 celebra 10 anni con due concerti a Cesena: le date

Cesena, 6 marzo 2025 – Per il decimo compleanno si torna dove tutto è iniziato, con due concerti allo stadio e duemila musicisti che suoneranno insieme (mille alla volta) ricordando la storia di uno di quei progetti che sono lì a dimostrare quanto i sogni siano fatti per essere realizzati. A spegnere le candeline sulla torta sarà Fabio Zaffagnini, ideatore di Rockin’1000, nato appunto nel 2015 dal sogno di unire mille musicisti, suonare insieme ‘Learn to Fly’ in un parco e invitare così i Foo Fighters a organizzare un concerto nella ‘piccola’ Cesena. Pareva impossibile e invece funzionò tutto alla perfezione, compreso l’evento che in effetti la band statunitense decise di tenere in Romagna. Da lì si è andati avanti, organizzando nuovi appuntamenti in giro per il mondo e tenendo come punto fermo il sempre più rodato format dei mille musicisti che si esibiscono all’unisono: il risultato, un decennio dopo, dice che Rockin’1000 è diventato un fenomeno globale.

Le date cesenati

Il clou della festa di compleanno è dunque in programma a Cesena, sabato 26 e domenica 27 luglio, quando all’Orogel Stadium Dino Manuzzi andranno in scena 48 ore di festa scandite da due diversi show con 2000 musicisti accompagnati da tanti ospiti speciali, diversi per ogni sera. I biglietti per assistere all’evento saranno disponibili dalle 12 di venerdì 7 marzo sui canali online.

Bis in Portogallo

Il prossimo concerto oltre i confini italiani sarà invece a Leiria, in Portogallo: dopo il successo ottenuto nel 2024, Rockin’1000 tornerà all’Estadio Municipal, sabato 6 settembre. Biglietti disponibili online.

La nuova visione

Per celebrare questo traguardo, Rockin'1000 ha anche lanciato una campagna di comunicazione dedicata a un nuovo piano di abbonamento annuale che consente a chi si iscrive di diventare supporter attivo del progetto. Il lancio è accompagnato da un video-manifesto che lancia un nuovo slogan: ‘Take a walk on the rock side’ (riprendendo ovviamente il celebre testo di Lou Reed ‘Take a walk on the wilde side’). Realizzato in collaborazione con le agenzie creative Dude e Ocular Lab, il video invita a scoprire e coltivare l’amore per la musica che è dentro ogni individuo, raccontando lo spirito collettivo e la passione dietro la comunità di Rockin'1000. Oltre a esprimere la potenza e l'energia della più grande rock band del mondo, in poco più di un minuto il video invoglia fan e musicisti a unirsi al movimento, offrendo vantaggi esclusivi ai membri e una partecipazione ancora più attiva agli eventi e alle iniziative future. “Sono stati 10 anni di sfide, successi impensabili e grandi stravolgimenti – commenta Fabio Zaffagnini, amministratore delegato e fondatore di Rockin’1000 -. Abbiamo avvicinato migliaia di musicisti talentuosi a esperienze che solitamente sono appannaggio delle grandi rockstar, promuovendo valori come inclusione e impegno, spinti da una sana ma anche folle ambizione. Quello che vuole essere questa celebrazione è la base su cui impostare i prossimi 10 anni: ci rivolgiamo a musicisti in erba, a chi incastra ogni momento libero per suonare e chiunque abbia parcheggiato il proprio strumento a prendere polvere nello scantinato. Vogliamo dare loro l'opportunità di suonare tutti i giorni, dai pub dietro casa ai grandi stadi”. Davide Labò, direttore Creativo di Dude aggiunge: “Da diversi anni, quasi tutti i brand cercano di costruire la propria community. Rockin’1000 invece, questa collettività ce l’ha nel dna, al pari di chitarre elettriche, bassi e batterie. La sfida, adesso, è trovare il modo di raggiungere e coinvolgere sempre più persone, anche al di fuori dall’Italia, invitandole ad abbracciare il loro rockside e rendendo la più grande rock band al mondo ancora più grande.” “La collaborazione con Rockin1000 - è invece la riflessione di Luca Manulli, co-fondatore e direttore creativo di Ocular Lab - ha rappresentato un incontro naturale tra visione creativa e immaginario rock, con la sua energia e carica visiva”.

La storia

Nel 2015, il video-tributo ai Foo Fighters divenne virale, raggiungendo oltre 60 milioni di visualizzazioni e trasformando Rockin'1000 in una realtà in continua crescita. Dal semplice desiderio di un gruppo di appassionati di portare la loro band preferita in città, il progetto ha evoluto il proprio modello organizzativo, diventando un'impresa con una missione chiara: promuovere la musica come forma universale di connessione. In questi dieci anni, i Rockin'1000 hanno portato la loro spettacolare formazione in alcuni dei palcoscenici più prestigiosi del mondo, tra cui lo Stade de France di Parigi davanti a 55.000 spettatori e in paesi come il Brasile, la Germania, la Spagna, il Portogallo e ovviamente l'Italia. La capacità di coinvolgere 1000 musicisti simultaneamente in performance iconiche ha attratto l'attenzione di fan, media e marchi internazionali.

I numeri

Rockin'1000 non è solo un progetto musicale: è una community che oggi conta quasi 100.000 membri attivi, musicisti e fan provenienti da oltre 50 paesi. Sono stati organizzati oltre 20 concerti in stati internazionali per un pubblico complessivo superiore al milione di spettatori dal vivo.