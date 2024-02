Sanremo 2024 e Romagna Mia: un ballerino di Cesenatico sul palco dell’Ariston

Cesena, 7 febbraio 2024 – Un giovane ballerino di Cesenatico sul palcoscenico del Festival di Sanremo. Edoardo Silvi, 21 anni, residente a Sala, è fra gli artisti selezionati per rappresentare la Romagna questa sera, quando al teatro Ariston il cantante Mirko Casadei e tre musicisti della sua orchestra intoneranno Romagna Mia, mentre una decina di ballerini si esibiranno anch’essi dal vivo. Silvi è al settimo cielo: "Ho iniziato a ballare quando avevo tre anni ed essere in mondovisione è la coronazione di un sogno. Chi danza ha una impostazione classica e moderna, ma il progetto dell’orchestra Gen Z "Santa Balera" testimonia l’importanza di far conoscere la musica folk e trasmettere la tradizione, oltre alla musica pop e al rock". C’è tanta Cesenatico alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, che quest’anno parla romagnolo.

Il presentatore e direttore artistico Amadeus ha deciso di rendere omaggio a "Romagna Mia", per i 70 anni del brano scritto dal maestro Secondo Casadei nel 1954. L’Ariston si trasformerà in una vera e propria balera con l’anima tradizionale a coniugarsi con le muove generazioni. Tanta Romagna dunque, e tanta Cesenatico, visto che il cesenaticense Mirko Casadei sarà la voce dell’inno scritto da Secondo e poi reso celebre in tutta Italia dal padre Raoul scomparso nel 2021. Insieme a lui e ai suoi musicisti, l’orchestra Gen Z "Santa Balera" e cinque coppie di ballerini, ricreeranno in diretta su Rai l’atmosfera romagnola.

Uno di questi ballerini è appunto Edoardo Silvi, il quale corona così un sogno, arrivando su uno dei palcoscenici più prestigiosi e non solo d’Italia. In coppia con Edoardo ballerà Beatrice Biondi di Rimini. I due nei giorni scorsi hanno incontrato il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, per un in bocca al lupo in vista della grande avventura ed il primo cittadino ne è molto orgoglioso: "Romagna Mia è un simbolo di ogni angolo della Romagna ed è un brano universale da anni. Siamo stati onorati quando il presidente Mattarella l’ha citata per celebrare la generosità dei giovani durante l’alluvione e questo anniversario celebrato sul palco dell’Ariston è una grande occasione. Sono felice per Mirko Casadei che è abituato a palchi di prestigio e anche per Edoardo Silvi che per la prima volta ballerà davanti a una platea così prestigiosa".