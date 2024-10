Cils e Orogel, premio e menzione per la sostenibilità nel lavoro

Una menzione speciale per il gruppo Orogel e un terzo posto per la cooperativa sociale Cils di Cesena. Sono due le cooperative sociali emiliano-romagnole premiate ieri a Roma in occasione del concorso indetto per la IV Giornata della Sostenibilità Cooperativa organizzata da Confcooperative.

Tra le prime classificate nella categoria ‘People’ c’è Insieme, cooperativa sociale nata nel 1980 a Parma per promuovere la cultura della disabilità intellettiva, e che oggi gestisce servizi diurni e residenziali, supporta con metodologie specifiche le esigenze abilitative per i minori e svolge consulenze e formazione in particolare sui temi del ‘Progetto di Vita’ e ‘Qualità di Vita’. Si è invece posizionata tra le terze classificate (categoria ‘People’) la cooperativa sociale Cils di Cesena, nata nel 1974 con l’obiettivo di favorire l’inserimento di persone disabili e svantaggiate in un lavoro dignitoso, stabile e remunerato. Opera anche in ambito socio-assistenziale offrendo servizi di assistenza a persone con disabilità e con fragilità attraverso centri residenziali e diurni. Menzioni speciali infine per due grandi Gruppi cooperativi agroalimentari dell’Emilia-Romagna.

Parliamo di Caviro, il consorzio vitivinicolo con sede a Faenza che oggi confeziona 175 milioni di litri di vino, esporta in oltre 80 Paesi nel mondo e trasforma oltre il 90% degli scarti dandogli nuova vita. E menzione speciale per Orogel, il Gruppo cooperativo primo produttore in Italia di vegetali surgelati, con sede a Cesena, con una base sociale di imprenditori agricoli che coltivano verdure in modo naturalmente sostenibile, surgelandole a poche ore dalla raccolta.