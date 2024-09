Closing party, musica dal vivo sul lungomare

Musica dal vivo, spettacoli e tanto rock sul lungomare di Cesenatico. Sono questi gli ingredienti del Closing Party, la festa di chiusura della stagione 2024 del Cafè degli Artisti, lo storico locale frequentato da bikers, appassionati di musica rock e di auto e moto americane. Per l’occasione saranno tre i giorni, o meglio tre sere di festa, a partire da oggi, con il dj resident Ursus e la sua selezione rock ad alto voltaggio, sulla scia dei venerdì di una estate da incorniciare e vissuta sino a tarda notte, mentre i padroni di casa Mario Magnani ed Elena Mantucci abbineranno all’evento qualche sorpresa per il loro pubblico.

Sabato sera in consolle ci sarà dj Wello, altro personaggio fisso delle notti rock sul lungomare. Domenica l’appuntamento inizierà invece nel tardo pomeriggio, attorno alle 18, quando si terrà il concerto dei Radio Rage – Rage Against the Machine Tribute. L’ingresso per assistere a tutti i concerti e gli spettacoli è sempre gratuito e aperto a tutti. Gli interessati possono avere informazioni telefonando al 347-2820859, oppure direttamente al locale sul lungomare Carducci angolo via Milano.

La festa di chiusura coincide con il 49esimo compleanno del locale e la 50esima stagione del Cafè degli Artisti, fondato nel 1975 dal vulcanico Arnaldo Magnani venuto a mancare sei anni fa, ed oggi condotto con successo dal figlio Mario e dalla nuora Elena, che ogni estate animano il lungomare di Cesenatico con un ricco calendario di eventi. Gli appassionati di musica rock e i bikers, trovano qui un ambiente unico, un locale rinnovato recentemente ma che ha mantenuto la propria identità e lo stile rigorosamente anni Settanta, una impronta fedele divenuta un marchio di garanzia.

In questa avventura Arnaldo e Mario per una vita hanno alternato le stagioni estive a Cesenatico con quelle invernali a New York, dove la famiglia ha una seconda casa e si sono affermati come fotografi e paparazzi, ricevendo dei riconoscimenti a livello internazionale. I Magnani sono amici di molte star e una di queste, il grande artista Andy Warhol, all’inizio degli anni ’70 consigliò ad Arnaldo di aprire un locale.

Nacque così il Cafè degli Artisti che al termine di questo fine settimana, a distanza di 49 anni, chiude un’altra stagione estiva di successi e tanta musica. "Dedico questo Closing Party a mio padre Arnaldo - dice Mario Magnani - e a mia moglie Elena, al mio fianco da 30 anni; è anche e soprattutto grazie a lei che il Cafè degli Artisti ha sempre più successo".

Giacomo Mascellani