Colpita da un masso durante la scalata: ferita 20enne cesenate

Il Soccorso Alpino sul luogo dell'incidente

Cesena, 4 febbraio 2023 – Incidente in montagna questa mattina alla falesia del Generale di Vigiolo a Perticara.

La dinamica

In tarda mattinata una ventenne, di Calisese di Cesena, si trovava ad arrampicare alla falesia del Generale insieme ad un'amica quando, dalla parete, si è staccato un masso di circa 40cm che è precipiatato da 10 metri d'altezza. La giovane, che si trovava ai piedi della parete, è stata colpita dal masso e ha subito un sospetto trauma toracico e una frattura all’arto superiore, procuratasi per provare a ripararsi.

I soccorsi

Sono stati prontamente contattati i soccorsi per cui sul posto sono giunti 6 operatori del Soccorso Alpino (tra cui un medico) ed è stato attivato Elipavullo per trasportare celermente la ragazza in ospedale. Sul posto gli operatori sanitari del Saer e di Elipavullo hanno portato i primi soccorsi sanitari alla ragazza che è stata poi verricellata dall'elisoccorso per essere trasportata all'ospedale di Cesena.