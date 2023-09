"Con i miei fiori aiuto i terremotati"

Doriano Corbelli fiorista di Gatteo Mare, titolare del negozio "Green Garden" sulla vecchia statale Adriatica, soprannominato "Il postino dei terremotati", dopo avere compiuto un centinaio di viaggi per portare aiuti nei vari comuni delle Marche colpiti dai terremoti del 2016, e dopo avere fatto da tramite fra i terremotati e gli alluvionati con l’arrivo dalle Marche di diversi camion di materiale indispensabile consegnato direttamente a Cesena nel maggio scorso, ha deciso di effettuare un’altra iniziativa benefica. "Questa domenica e la prossima tutto quello che verrà incassato con la vendita dei fiori e oggettistica varia verrà devoluto interamente, senza togliere i costi, in pratica l’incasso delle giornate riscontrabile sullo scontrino, ai terremotati di Tredozio che in maggio scorso subirono pure la gravissima alluvione. Un comune in condizioni disastrate dove mancano ancora servizi primari, ci sono edifici inagibili e 200 persone costrette a vivere nel palazzetto dello sport in quanto non possono rientrare nelle loro abitazioni lesionate. Stiamo cercando una collaborazione per individuare i casi che si trovano in situazione di maggiore emergenza". Doriano Corbelli ha anche aggiunto un’altra iniziativa che ha appena messo in atto: "Stiamo effettuando una raccolta di generi alimentari a lunga scadenza e prodotti per l’igiene personale che porterò direttamente agli sfollati. Con l’occasione faccio un appello a tutti gli albergatori, ristoratori, bar che hanno appena terminato la stagione estiva con i prodotti per la colazione e merende varie che sono rimasti in magazzino. In pratica desidero ripetere le iniziative già fatte per i terremotati delle Marche, per il Cadore, per la Turchia, per Ozzano dell’Emilia nel 2019 e per gli alluvinati di Cesena dove abbiamo portato generi alimentari di prima necessità, acqua e idropulitrici. Ho scelto il comune di Tredozio perchè stato il comune romagnolo più colpito dal recente terremoto, addirittura in ginocchio, con un alluvione e il terremoto in poco più di quattro mesi. Il mio desiderio di aiutare chi è stato colpito da queste tragicità è nato dal fatto che noi abbiamo tutto e possiamo quindi aiutare gli altri".

Ermanno Pasolini