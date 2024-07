Concerto questa sera in Cattedrale in ricordo di Giovanni Battistini

Questa sera alle 21, in Cattedrale, si terrà un concerto organizzato dall’associazione La Pomme per commemorare, a sette anni dalla scomparsa, Giovanni Battistini il presidente del Coro Maria Callas di Cesena. Nella prima parte della serata l’Orchestra Città di Ferrara diretta dal maestro Lorenzo Bizzarri eseguirà la serenata in sol maggiore K 525, nota come Eine kleine Nachtmusik ("Piccola serenata notturna"), un notturno per archi scritto da Wolfgang Amadeus Mozart; uno dei notturni orchestrali più celebri probabilmente mai eseguito mentre Mozart era in vita. Il concerto proseguirà con iI Vesperae Solennes de Confessore K 339 una composizione corale di musica sacra, scritta da Mozart nel 1780. L’opera fu composta per l’esecuzione ad uso liturgico nel Duomo di Salisburgo. I Vesperae solennes costituiscono l’ultima opera corale di Mozart. A proporla saranno le voci della soprano Raffaella Battistini, della mezzosoprano Patrizia Patelmo, del tenore Gianluca Pasolini, del basso Luca Gallo e del Coro Quadriclavio di Bologna accompagnati dall’Orchestra Città di Ferrara sotto la direzione del Maestro Lorenzo Bizzarri. Ingresso ad offerta libera. Per prenotazioni e informazioni chiamare il 3355871066.