Condannato a 3 anni. Rintracciato e arrestato 43enne

I carabinieri di San Mauro Pascoli hanno arrestato un 43enne italiano, in esecuzione del provvedimento di condanna definitivo per cumulo pene, emesso dall’Ufficio di sorveglianza di Bologna. Deve scontare 3 anni, 8 mesi e 29 giorni. L’uomo, condannato per diversi reati contro il patrimonio, in particolare ricettazione, rapina e furto aggravato, commessi in numerose località dell’Abruzzo e delle Marche dal 2013 al 2020, è stato rintracciato in una struttura del territorio e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato arrestato e condotto in carcere a Forlì.