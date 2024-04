Confartigianato, ai vertici. Claudio Alessandrini

Claudio Alessandrini, imprenditore titolare di Alpha Progetti a Mercato Saraceno, è stato eletto nuovo presidente di Confartigianato Valle del Savio per il mandato 2024-2028. Lo affiancano nel direttivo Luca Gregori, Maria Nuti, Alessandro Mirri, Mattia Cangini, Nazzareno Martinetti, Rossella Roncarati, Simone Mercatelli. Rimarcano Alessandrini e i membri del direttivo: "Le elezioni associative sono state un passaggio di grande importanza per la Confartigianato Valle Savio. Nei territori montani si deve contrastare seriamente lo spopolamento non solo demografico, ma anche imprenditoriale. Negli ultimi dieci anni il numero delle imprese attive è calato nella provincia di Forlì-Cesena del 9% e nei comuni dell’Appennino cesenate del 12%, con punte del 16%. Lo spopolamento demografico e imprenditoriale va contrastato con politiche e interventi di sistema". Dopo aver, tra l’altro, fatto riferimento anche agli eventi alluvionali e alle relative gravi conseguenze, l’associazione di categoria sottolinea: "Per Confartigianato valorizzare il territorio vuol dire in primo luogo sostenere il fare impresa con ricadute immediate a beneficio della comunità, in quanto le imprese non sono solo attività economiche, ma baluardi per la tenuta sociale. Le nostre imprese per oltre il 99% sono piccole e micro, e per circa il 30% artigiane. Occasione propizia è anche la definizione della nuova Strategia di sviluppo locale che il Gal L’Altra Romagna sta approntando. Confartigianato ha lanciato un segnale col fondo per le nuove imprese nelle aree collinari e montane, che ha garantisce non solo contributi ma anche un corso di formazione".

gi. mo.