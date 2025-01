Confartigianato premia i giovani che investono nella tradizione

Grande attesa per le giovani imprese cesenati aderenti a Confartigianato che si apprestano a concorrere al premio ‘Giovani Imprese Emilia Romagna 2025’ promosso dal gruppo Giovani Imprenditori Confartigianato Emilia-Romagna. "I titolari o soci, giovani imprenditori ed imprenditrici – spiega il presidente del gruppo Giovani Imprenditori, Matteo Brighi – per aggiudicarsi il riconoscimento debbono aver dimostrato capacità innovative nella creazione e nella gestione dell’impresa ed anche nel recupero delle imprese e dei mestieri della tradizione, nonché essersi poste come promotrici dell’economia circolare e sostenibile. Lo scopo di questa iniziativa è quello di diffondere la cultura dell’impresa specialmente nel mondo giovanile, di far emergere i talenti imprenditoriali e valorizzare le eccellenze attraverso un premio destinato alle imprenditrici e agli imprenditori che meglio hanno saputo caratterizzare la loro azienda".

Il riconoscimento sarà assegnato alle prime tre imprese che si sono maggiormente distinte e consisterà il tre voucher di tremila, duemila e mille euro. Per le prime tre imprese classificate è poi prevista la promozione dei relativi progetti, mediante servizio fotografico, video dedicati e intervista, poi tradotti in una pubblicazione multimediale sui vari canali di comunicazione. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 16 febbraio 2025. I candidati saranno invitati a partecipare alla Convention del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Emilia-Romagna durante la quale si effettuerà anche l’attribuzione dei premi ai vincitori.