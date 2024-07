Coppa Italia, il debutto con il Padova

La stagione del Cesena inizierà domenica 4 agosto. Salvo anticipi o posticipi, le luci al Manuzzi si accenderanno per il turno preliminare di Coppa Italia, con il Cavalluccio, migliore fra le tre promosse dalla C alla B, che sfiderà il Padova, la migliore fra le seconde classificate sella serie C appena conclusa. In palio i trentaduesimi e la sfida del Bentegodi contro l’Hellas Verona, domenica 11 agosto. Il Cesena, inserito nella parte superiore del tabellone, se dovesse uscire vincente dal Bentegodi, andrebbe a sfidare (mercoledì 25 settembre) una tra il Frosinone e il Pisa, entrambe avversarie della prossima serie B, per poi incrociare i tacchetti contro l’Atalanta agli ottavi, in gare di andata e ritorno, mercoledì 4 e 18 dicembre. Non soltanto i bianconeri del neo mister Mignani, in campo per il turno preliminare del 4 agosto, ci saranno altre 4 partite, quelle che coinvolgono le squadre che nella scorsa stagione militavano in serie C. Scenderanno in campo, per la parte superiore del tabellone, Carrarese-Catania, mentre per la parte inferiore Mantova-Torres e Juve Stabia-Avellino. Il Cesena nella maggiore Coppa nazionale ha giocato anche nella scorsa stagione, battendo prima la Virtus Entella al Manuzzi (2-2 i tempi regolamentari, 8-7 dopo i rigori), guadagnando il derby del Dall’Ara contro il Bologna, dove il giovane difensore Tommaso Corazza prima, e la sorpresa felsinea della scorsa stagione Joshua Zirkzee poi, hanno fermato la corsa bianconera nella competizione. Nella sua storia, il Cesena ha raggiunto sei volte gli ottavi di finale e in due volte addirittura i quarti: nel 1970-71 perdendo contro il Napoli e nel 2016-17, con Camplone in panchina, contro la Roma, dove solo un rigore di Totti al 98’ ha regalato la vittoria ai giallorossi.

e. ma.