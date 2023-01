La sezione di Cesena dell’associazione ‘Porte aperte’ della Romagna esprime il proprio cordoglio per la morte di Valerio Cellini che nel 1995 è stato, assieme a Giancarlo Castagnoli, tra i fondatori di ‘Porte Aperte’, associazione di Volontariato per la Salute Mentale nata allo scopo di promuovere l’applicazione corretta e integrale della legge 180, che nel 1978 ha decretato la chiusura dei manicomi e l’affidamento delle persone sofferenti di disturbi psichici ai Servizi Sanitari e Sociali territoriali. Sotto la sua guida l’Associazione, formata per la maggior parte da familiari, ma anche da alcuni utenti, ha sviluppato azioni e lotte per la concreta difesa dei diritti delle persone sofferenti, per una sempre più piena rispondenza dei Servizi ai loro bisogni. Oltre a seguire con grande sensibilità e umanità le situazioni delle singole famiglie, Valerio si è infatti battuto con grande tenacia per una "Salute Mentale di Comunità", ovvero per Servizi che, assieme agli altri attori istituzionali e sociali del territorio, riescano a farsi carico dell’intero progetto di vita delle persone: formazione-lavoro, abitazione, integrazione e inserimento sociale. Col suo fondamentale apporto l’Associazione ha esteso il suo impegno creando nuclei di volontari oltre che a Cesena e Forlì anche nel faentino e nel lughese. Ha assunto inoltre importanti ruoli nel mondo del Volontariato e della Cooperazione Sociale.

Enzo Morgagni, presidente di Porte Aperte