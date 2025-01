Corsa alle iscrizioni. Compilarle online è un grattacapo, istituti in soccorso

È iniziata la corsa alle iscrizioni che sono state aperte il 21 gennaio sulla piattaforma Unica del ministero per tutte le scuole di ogni ordine e grado. E’ presto per dare dei dati, visto che l’apertura delle iscrizioni è scattata solo 4 giorni fa. Ma sulla piattaforma unica del ministero, il 21 gennaio, lo stesso giorno di apertura delle iscrizioni, c’erano sono già stati 100mila accessi. I dati cesenati saranno disponibili dal 10 febbraio, data di chiusura per le iscrizioni scolastiche.

Per l’anno 2024-2025 il numero delle iscrizioni scolastiche a Cesena ha raggiunto i 3.780 bambini alla scuola primaria, 665 bambini alla scuola di infanzia comunale, e ci sono stati 865 nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia statale. "Tutti i genitori dei ragazzi che cambiano ordine e grado di scuola – spiega l’insegnante dell’istituto comprensivo di Sogliano al Rubicone, infanzia, primaria e media, Alessia Carghini - devono iscrivere i propri figli. Così si dovrà iscrivere l’alunno che dalle medie passa alle superiori o dalla primaria alle medie e così via. I genitori hanno tempo di iscrivere i figli alla scuola nuova fino al 10 febbraio. La novità è che tutti lo devono fare online, ed è così già dallo scorso anno. Qualche genitore ha difficoltà, perché non tutti hanno i device adatti, e spesso attraverso i cellulari non è semplice fare le iscrizioni. Ma tutte le segreterie delle scuole sono attente e collaborano nel dare una mano. E’ vero che la piattaforma è piuttosto semplice, ma notiamo che ad esempio i genitori stranieri fanno un po’ più fatica. La disponibilità della scuola è totale: il nostro istituto per esempio mette a disposizione un pc in orari definiti per quei genitori che ne sono sprovvisti". Anche il Comune si mette a disposizione per chi è in difficoltà a presentare la domanda online autonomamente. Da martedì scorso si può presentare la domanda per l’iscrizione a scuola per l’anno 2025-2026. Per farlo c’è comunque tempo fino alle ore 20 di lunedì 10 febbraio, come si legge nella nota ufficiale del Ministero dell’istruzione e del Merito ma anche sul sito del Comune di Cesena.

Anche per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali il periodo di iscrizione si prolunga fino a lunedì 10 febbraio. In questo caso la domanda deve essere presentata, esclusivamente online utilizzando le credenziali Spid o Cie al link https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/servizi-online-scuola/. Se si riscontrano difficoltà nell’accesso alla piattaforma informatizzata, ci si può recare, previa prenotazione, allo Sportello Facile. Assieme alla domanda di iscrizione, potrà essere richiesta l’attivazione di tutti i servizi scolastici comunali: come la mensa, il trasporto pubblico e il post-scuola. Le iscrizioni online al servizio di mensa, con eventuale richiesta di diete speciali per esigenze di diverso tipo, dovranno essere compilate online entro il 30 giugno all’indirizzo https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/servizi-online-scuola/.

La richiesta per il servizio di pre-scuola deve essere presentata presso le associazioni che gestiscono il servizio nei plessi scolastici. In relazione al post scuola le iscrizioni al servizio dovranno essere compilate online entro il 30 giugno. Le iscrizioni al servizio di trasporto entro il 31 maggio 2025. Per tutte le informazioni sito del Comune: https://www.comune.cesena.fc.it/novita/iscrizioni-anno-scolastico-2025-2026.