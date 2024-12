Corso di operatore sociosanitario

É in programma per il prossimo 10 gennaio un corso di operatore socio-sanitario. Techne propone molteplici percorsi di qualifica e aggiornamento in ambito sociosanitario. L’operatore sociosanitario svolge attività di cura e assistenza a persone in condizione di disagio e non autosufficienza fisica e psichica, in interazione con altre figure professionali preposte all’assistenza sanitaria e sociale. Opera in ospedali, unità residenziali, territoriali e semi-residenziali e in assistenza domiciliare. Per informazioni: segreteria.cesena@mailechne.org. Per iscrizioni: matteo.lena@mailtechne.org. Il percorso comprende 1000 ore di cui 550 in aula e 450 in stage. La scadenza delle iscrizioni è prevista per il 10 gennaio, mentre la data di avvio del corso è il 27 gennaio. Sono richieste per l’ammissione all’esame la frequenza di almeno il 90% delle ore e il superamento delle verifiche intermedie e della fase di stage con valutazione positiva. Le 550 ore di teoria saranno erogate in presenza: una parte delle stesse ore potrà essere erogata in modalità videoconferenza sincrona. Le ore di laboratorio sono svolte in presenza. Il corso è rivolto al massimo a 25 persone in possesso dei seguenti requisiti: essere maggiorenni, aver conseguito il titolo di istruzione secondaria di primo grado, essere inoccupati, disoccupati o attualmente occupati, avere esperienza professionale con la qualifica, essere residenti o domiciliati in Emilia-Romagna.

Per i cittadini stranieri è richiesta una conoscenza della lingua italiana adeguata alla comprensione dei contenuti del percorso.