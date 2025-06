Cristian Shpendi: Bologna e Fiorentina interessate al talento del Cesena

La Fiorentina e non solo. Nelle ultime ore si sarebbe interessato al gioiello del Cesena Cristian Shpendi anche il Bologna che crede nel potenziale dell’attaccante bianconero. Un sondaggio fin qui, ma i due club di sicuro torneranno a parlarne: di Shpendi e probabilmente anche di qualche prestito che potrebbe, invece, arrivare dagli emiliani in riva al Savio. Un profilo sarebbe quello di Antonio Raimondo, punta centrale, classe 2004, di rientro dal prestito alla Salernitana. Quanto all’interessamento della Fiorentina, invece, se ne parlava già a gennaio ma poi non si è concretizzato nulla. E’ rimasto. Nel caso potrebbe essere una trattativa messa in discesa dai buoni rapporti tra le due proprietà, entrambe a stelle e strisce, ma che non intaccherebbe però i numeri. Stesso discorso vale per il Bologna. Il Cavalluccio, infatti, per privarsi del proprio gioiello, pare che intenda incassare non meno di 10 milioni di euro, amici o no.

Shpendi è reduce da un campionato, il primo in B, che ha prodotto numeri di tutto rispetto: 38 presenze impreziosite da 13 reti tra campionato e Coppa e questo dopo averne segnate 22 in 35 presenze, sempre tra campionato e Coppa, lo scorso anno in C. Nella stagione appena conclusa poi i numeri potevano essere ancor più luccicanti se sul più bello non ci fosse stato l’infortunio alla caviglia, capitatogli il 14 dicembre contro il Cosenza, che lo ha tenuto fuori per tre partite e che ne ha rallentato un’ascesa che appariva inarrestabile. Nonostante un girone di ritorno sottotono è ovvio però che un centravanti di 22 anni che in due stagioni ha segnato oltre trenta gol sia finito sul taccuino di club di A. Su di lui ci sarebbe forte l’interesse anche di Torino e di un club spagnolo. Difficile che qualcosa si muova nella finestra aggiuntiva di calciomercato che si aprirà oggi e che durerà fino al 10 giugno, creata per le squadre che partecipano al Mondiale per club e allargata a tutte le altre, le società di B e C però possono solo vendere a club di serie A. Ad ogni modo l’ago della bilancia lo farà la valutazione che il Cesena farà dell’attaccante, potrebbe anche decidere di tenerlo per un’altra stagione.

Della questione, ad ogni modo, probabilmente si occuperà il nuovo ds. Nodo, quello del direttore sportivo, che verrà sciolto la prossima settimana quando la proprietà parlerà con Fabio Artico che è legato al Cesena da un contratto fino al 2027. Le alternative: Giorgio Zamuner e Stefano Stefanelli che è legato alla Juventus da un contratto triennale. In caso di divorzio dalla vecchia signora potrebbe tornare in riva al Savio dopo l’esperienza della stagione 2022-23. Non seguirà il destino di Cristiano Giuntoli. In settimana previsto anche il colloquio con Michele Mignani. La società bianconera sarebbe propensa a rispettare l’accordo valido fino al 2026, ma nel frattempo l’ex tecnico di Bari e Palermo ha incassato l’interesse di Monza e Modena e potrebbe essere allettato da progetti più ambiziosi e che hanno come obiettivo la serie A.

Andrea Baraghini